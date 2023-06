Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew zaapelował o większe wsparcie w obronie przed Rosją. - Wsparcie Zachodu jest niezbędne dla naszego przetrwania, powiedział w rozmowie z dziennikiem "Berliner Zeitung" . Podkreślił, że "nie ma lepszej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy niż członkostwo w NATO". Zaapelował o wyznaczenie Ukrainie jasnej drogi do członkostwa. Powiedział, że Kijów oczekuje gwarancji bezpieczeństwa podobnych do tych, które otrzymały Finlandia i Szwecja przed przystąpieniem do NATO.