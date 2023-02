Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Środa jest 357. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Analiza zdjęć satelitarnych prowadzi do wniosku, że umocnienia wojskowe w obwodzie briańskim w Rosji powstają już na terenach oddalonych o 60 km od granicy z Ukrainą. Jest to nowość, ponieważ takie konstrukcje obserwowano dotychczas w odległości 10-20 km od granicy - poinformowało Radio Swoboda. Okopy powstały nieopodal miejscowości Alionowka, położonej kilka kilometrów na południe od linii kolejowej wiodącej do miasta Klińce. Właśnie między innymi w tym miejscu rosyjska armia zgromadziła swoje oddziały i sprzęt wojskowy tuż przed inwazją na Ukrainę, rozpoczętą w lutym ubiegłego roku. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.