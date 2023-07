Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> W nocy z piątku na sobotę w dwóch obwodach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. Chodzi o obwody chersoński i mikołajowski. Był to kolejny alarm w przeciągu kilku godzin. W piątek wieczorem siły powietrzne kraju ostrzegły, że istnieje zagrożenie atakami rakietowymi z powodu startu z lotniska w obwodzie niżnonowogrodzkim myśliwca MiG-31, zdolnego do przenoszenia pocisków hipersonicznych Kindżał. Alarm przecilotniczy został odwołany po godzinie 19 czasu ukraińskiego.

> Minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował, że Dania przekazała Ukrainie sześć dronów do skanowania min. "Są one wykorzystywane do nietechnicznej inspekcji terenów, w szczególności zbiorników wodnych, pod kątem obecności materiałów wybuchowych. To najnowsze innowacyjne podejście do obserwacji terytoriów" - napisał na Twitterze ukraiński minister.