Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Cztery tajemnicze obiekty w ciągu kilku dni zostały zestrzelone nad Ameryką Północną, ale na ich temat ujawniono bardzo niewiele szczegółów. Brak informacji wywołał spekulacje - od teorii o UFO i pozaziemskim pochodzeniu, po uznanie ich za aparaty szpiegowskie, które od lat mogły bezkarnie "podglądać" Stany Zjednoczone. Co wiemy o obiektach, do których strzelali Amerykanie, i skąd one się wzięły?