Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> W siedmiu wyzwolonych przez siły ukraińskie miejscowościach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy trwają działania stabilizacyjne, ale na razie powrót do domów nie jest bezpieczny - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

> Żołnierze 35. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej pokazali nagranie z wyzwolonej wsi Makariwka w obwodzie donieckim. To kolejna miejscowość w Donbasie, która przeszła do rąk ukraińskich obrońców w ostatnich dniach.

> Rozminowanie obwodu kijowskiego zajmie od 30 do 70 lat. Nie mamy tyle czasu - powiedział gubernator regionu kijowskiego Rusłan Krawczenko, cytowany przez portal Dzerkało Tyżnia. By to przyspieszyć, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowani specjaliści - cytuje Krawczenkę portal.