Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosjanie mogą mieć jakieś zdobycze terenowe, ale przy ilości zaangażowanych środków i stratach, jakie ponieśli, to nie jest żaden sukces - ocenił komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24, odnosząc się do działań okupantów w Ukrainie. Gość TVN24 odniósł się też do ewentualnego ataku ze strony Białorusi.