Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Tylko 3 procent rosyjskich ataków trafiło w cele wojskowe, powiedział w niedzielę Jewhen Jenin, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy , cytowany przez portal The Kyiv Independent. "Jak wszyscy terroryści, Rosjanie celują w obiekty cywilne" - dodał wiceminister.

> Rosyjskie transportowe samoloty An-124 Rusłan w ciągu minionego tygodnia co najmniej dziewięciokrotnie wylatywały z Chin do Rosji, przy czym często z wyłączonymi transponderami, by uniemożliwić śledzenie - podaje ukraiński portal militarny Express-Defence. "Regularne loty, a tym bardziej samolotami An-124 Rusłan, wyłączone transpondery, jak również komentarze w chińskich sieciach społecznościowych nasuwają wniosek, że Rosja wysyła samoloty po ładunki wojskowe" - pisze Defence Express.