"Ukraina walczy - cywile". To oni namalowali napis "DZIECI" przed teatrem w Mariupolu

- Byłem absolutnie przekonany, że to nas ochroni, że nikt nie odważy się zabijać dzieci. Przecież te litery były takie duże. Wszyscy je widzieli - Siergiej opowiada teraz, wracając do marcowych wydarzeń.

Od wielu tygodni próbowałam dotrzeć do kogoś, kto przeżył to bombardowanie i będzie chciał opowiedzieć nam tę wstrząsającą historię. Udało mi się nawet porozmawiać z jedną z kobiet, które pracowały w teatrze przed wojną. Wraz z córką wydostały się z ruin, uratowały je wysokie i trwałe ściany teatralnego gmachu.

Porozmawiać się jednak nie udało, wiem, że wyjechały z Mariupola, ale cały swój czas poświęcały na poszukiwania innych członków rodziny, którzy utknęli gdzieś w mieści. Kluczowy dla mnie okazał się tekst opublikowany na ukraińskim portalu pod tytułem: "Byłam komendantem schronu przy Teatrze Dramatyczny Mariupolu". To historia Żeni, żony Siergieja. Tak dotarłam do niego.

- Jak dziś patrzysz na tamten dzień, co myślisz, co czujesz? - pytam. Siergiej odpowiada, że nie wie, że pierwszy raz ktoś go o to pyta. Po chwili odsuwa od siebie kamerę, tak, że nie widać jego twarzy. Po dłuższej chwili odpowiada. - Poczucie winy, czuję winę, że tak wielu ludzi zginęło. Że nie dało się ich uratować.