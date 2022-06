"Ukraina walczy - cywile". Siergiej Stachowski o wsparciu Igi Świątek dla Ukrainy

Siergiej właśnie przyjechał do Budapesztu. Tu jest jego rodzina: żona i troje dzieci. Potem leci do Londynu, Wiednia i Bratysławy, gdzie weźmie udział w charytatywnych akcjach na rzecz Ukrainy. A potem znowu wraca na wojnę. - Trudno mi się z tym pogodzić, że tu życie toczy się normalnie, jak gdyby nigdy nic. A tuż obok, w moim kraju, ludzie są zabijani, torturowani i gwałceni. Ta wojna wciąż trwa i jest niewyobrażalnie brutalna i makabryczna. Boję się, że świat zapomni o Ukrainie, że przyzwyczai się do tego, że Rosjanie nas niszczą - mówi. Rozmowa Arlety Zalewskiej z cyklu "Ukraina walczy – cywile".

"Ukraina walczy - cywile" to cykl rozmów Arlety Zalewskiej z Ukraińcami, którzy byli świadkami rosyjskiej inwazji. Bohaterem kolejnej odsłony jest ukraiński tenisista Siergiej Stachowski.

Siergiej Stachowski na korcie w Charkowie Instagram/stako_s

Uszkodzony kort tenisowy w Charkowie TVN24

Spośród wielu zdjęć z wojny przesłanych nam przez Siergieja to jedno najlepiej pokazuje, jak zmieniło się jego życie po 24 lutego. W ręku wojskowe spodnie, na plecach kurtka, spod której widać tenisową koszulkę. Na nogach sportowe obuwie. Zdjęcie na zniszczonych od pocisków kortach tenisowych w Charkowie Siergiej zrobił 10 kwietnia. To była krótka przerwa na grę. 12 godzin wcześniej, jako wolontariusz wspierający ukraińską armię, ten znany ukraiński tenisista patrolował ulicę.

Siergiej Stachowski działa jako wolontariusz wspierający ukraińską armię Instagram/stako_s

Gdy wybucha wojna, Siergiej z żoną i dziećmi mieszka za granicą. Po kilku dniach decyduje się jednak na powrót.

- Nie wiem, po prostu poczułem, że tu jest moja rodzina, że mój kraj jest w niebezpieczeństwie. Nie mogłem postąpić inaczej - tak na początku marca mówił w rozmowie z Hubertem Kijkiem. Trzy miesiące później Siergiej wciąż tam jeździ. I wciąż uważa, że tam jest jego miejsce. Do Budapesztu, Paryża, Londynu, czy Wiednia wpada na kilka dni lub godzin – bierze udział w charytatywnych spotkaniach, meczach i akcjach, a potem znowu jedzie do Kijowa albo na front. - Każdy Ukrainiec robi dziś, co może. Czy to jako wolontariusz, czy zbierając pieniądze, czy dostarczając zapasy, czy walcząc, każdy robi, co tylko może, by stawiać opór i by zwyciężyć - podkreśla.

Świątek o Ukrainie: bądźcie silni, wojna wciąż trwa Eurosport

Gdy pytamy go o zaangażowanie polskiej tenisistki Igi Świątek, Siergiej niemal natychmiast się uśmiecha. Mówi nam, jak bardzo cieszy się ze zwycięstwa Igi w Paryżu. - Chciałbym jej po prostu podziękować. Jedyne, co mogę powiedzieć, to dziękuję z głębi mojego serca za to, co robi. Bo to nie jest wasz kraj, to nie Polacy teraz umierają. A to Polska pomaga nam w niewyobrażalny sposób. Ale wydaje mi się, że dzięki temu jesteśmy dziś zjednoczeni bardziej, niż ktokolwiek mógł się kiedykolwiek spodziewać - dodaje.

"Ukraina walczy - cywile". Cała rozmowa Arlety Zalewskiej z ukraińskim tenisistą Siergiejem Stachowskim TVN24, Eurosport

