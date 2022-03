Cykl rozmów Arlety Zalewskiej z ludźmi, którzy nie wyjechali. Olie Fedorova została w Charkowie

Rozmawiamy z ludźmi, którzy zdecydowali się zostać w Ukrainie. Mimo wojny, życia w strachu i z dźwiękiem alarmów i wybuchów - niemal non stop. Nasi bohaterowie opowiadają nam, jak wygląda sytuacja w ich mieście, dzielnicy, bloku. Jak wygląda ich życie w atakowanych i okupowanych miastach. Robią dla nas nagrania w czasie ucieczki do schronów albo gdy jadą po zakupy. To kilkadziesiąt osób rozsianych po całej Ukrainie, którzy do 24 lutego prowadzili normalne życie. Praca, rodzina, hobby. Wojna to przerwała. Łączą się z nami z piwnic, bezpiecznych miejsc w swoich mieszkaniach. Robią to, by świat poznał historię zwykłych Ukraińców. Ofiar Putina.