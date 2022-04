"Ukraina walczy – cywile". Anastazja Omelczenko o tym, jak być młodą matką w czasie wojny

Anastazja Omelczenko jest matką półrocznego Tymura. Przez trzy tygodnie ukrywała się w Mariupolu, a potem z dzieckiem, mężem i resztą rodziny uciekła do Odessy. Kobieta, która jest teraz w drugim miesiącu ciąży, opowiada o życiu w kraju ogarniętym wojną. Rozmowa Arlety Zalewskiej z cyklu "Ukraina walczy - cywile".

- Przykrywałam sobą dziecko. A mnie przykrywał mąż. I tak siedzieliśmy w piwnicy. Był bardzo silny ostrzał. Cały czas się budziłam, bo sypał się na nas sufit - opowiada Anastazja, młoda mama z Mariupola. W mieście, które Rosjanie od początku wojny zrównują z ziemią, oni zostawili całe życie: dom, samochód. - Wszystko spłonęło. Nienawidzę każdego, kto uczestniczy w tej wojnie. Ci ludzie zniszczyli wszystko, co budowaliśmy przez te lata - dodaje.

- Dla mnie jako matki trudne było to, że mój syn chciał się bawić, ruszać, próbował już wtedy wstawać, a tam nie było miejsca. Ale ważniejsze dla mnie było to, że on nic nie będzie z tej wojny pamiętał - podkreśla.