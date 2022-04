"Ukraina walczy - cywile". Dwa miesiące wojny i 10 przejmujących rozmów Arlety Zalewskiej z Ukraińcami

Wojna całkowicie zmieniła ich życia. Byli zmuszeni do ucieczki, porzucenia domów, rozstawali się z bliskimi i ich tracili. Arlecie Zalewskiej w cyklu "Ukraina walczy - cywile" opowiedzieli, co robili, kiedy zastała ich rosyjska agresja, jak ich życie wygląda teraz i co czują, kiedy widzą targany brutalnym atakiem kraj.