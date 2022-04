"Ukraina walczy - cywile". Córka zamordowanej Iriny Filkiny z Buczy opowiada o matce

W cyklu "Ukraina walczy - cywile" Arleta Zalewska rozmawia z Olgą Shchyruk, córką Iriny Filkiny - zabitej przez Rosjan kobiety z Buczy. To fotografie z jej dłonią zobaczył cały świat. W ostatnich dniach ukraińska armia opublikowała nagranie z drona. Widać na nim osobę jadącą rowerem. Nagranie zrobiono na początku marca. Według ustaleń dziennikarzy CNN wiemy, że jest to Irina na chwilę przed śmiercią. Na nagraniu widać atak Rosjan z jednego ze stojących na ulicy czołgów. Rosjanie strzelają właśnie w kierunku Iriny.

5 marca Filkina próbowała zająć miejsce w jednym z samochodów, które ewakuowały ludzi poza miasto. Kiedy jednak nie znalazła miejsca, postanowiła wrócić do domu rowerem. Olga Shchyruk mówiła w rozmowie z CNN, że tego dnia błagała matkę, by nie wracała do domu na rowerze. Poprosiła ją, by zamiast tego wyjechała z miasta pociągiem.