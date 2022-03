"Ukraina walczy - cywile". Artysta Igor Grochowski musiał zamienić scenę na piwnicę

Igor Grochowski to artysta z Ukrainy, który musiał zamienić scenę na piwnicę. Tam też gra i stara się swoją muzyką wspierać ludzi. - Muzyka to jest mój front walki - podkreśla mężczyzna w rozmowie z Arletą Zalewską w cyklu "Ukraina walczy - cywile".

Igor występował na scenach w Kijowie, Warszawie i Pradze. W przyszłym miesiącu miał zaplanowaną trasę koncertową, miał odwiedzić m.in. Gdańsk, Poznań, Kraków, Barcelonę i Lizbonę. Wojna wszystko przerwała. Ale on gra nadal. Scenę i muzyczne studio musiał zamienić na piwnice. Teraz śpiewa dla ludzi, których - tak jak jego i jego rodzinę - dotknęła wojna.

Jak relacjonował w rozmowie z Arletą Zalewską, najpierw pojechał do oddalonej o 90 kilometrów od Kijowa miejscowości - Mironówka. Ale po kilku nocach spędzonych w piwnicy i ciągłych alarmach, zdecydował się ruszyć z rodziną dalej na zachód. Do obwodu lwowskiego. Do miejscowości Borysław.