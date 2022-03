"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

To miasto nie istnieje, wszystko jest ruiną. I gdzieś tam wciąż chowają się ludzie - tak o Mariupolu mówi 22-letnia Anastazja Greczkina, której - 17 marca - udało się ewakuować z ogarniętego wojną miasta na południu Ukrainy. Za nią dramatyczne tygodnie spędzone w Mariupolu, na który Rosjanie kilka razy dziennie zrzucają bomby. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".

Część osób, mimo wojny, decyduje się pozostać w Ukrainie. W cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile" zwykli ludzie, którzy mimo strachu postanowili zostać w objętej wojną Ukrainie, opowiadają, jak wygląda ich codzienne życie i sytuacja w ich miastach. Robią to, by świat poznał historię zwykłych Ukraińców. Ofiar Putina.

Anastazja Greczkina to 22-letnia studentka psychologii. Kobieta mieszkała w Mariupolu. Aż do 17 marca 2022 roku, gdy udało jej się wyjechać z ogarniętego wojną miasta. - To miasto nie istnieje, wszystko jest ruiną. I gdzieś tam wciąż chowają się ludzie - mówiła kobieta. Za nią dramatyczne tygodnie spędzone w Mariupolu, na który Rosjanie kilka razy dziennie zrzucają bomby.