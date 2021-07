Pół dnia w kolejce do punktu kontrolnego, by dostać się nad morze. "Sprawdzali nam dokumenty, pytali, dokąd jedziemy"

Faktycznie jedyny kurort na niekontrolowanej przez władze w Kijowie części Donbasu to miejscowość Siedowe nad Morzem Azowskim. Ale nie wszystkim mieszkańcom udaje się tam trafić - podkreśla Radio Swoboda. W tym roku, tak jak w ubiegłym, by odwiedzić Siedowe i zobaczyć od dawna oczekiwane morze, potrzebna jest specjalna przepustka. W kontrolowanych przez separatystów mediach podkreśla się, że takie restrykcje wprowadzono w związku z "epidemiczną i wojenną sytuacją".

Pół dnia w kolejce do punktu kontrolnego

"Sprawdzali nam dokumenty, pytali, dokąd jedziemy, do pensjonatu czy do prywatnego ośrodka, i przeprowadzano niewielką procedurę rejestracji" - opowiada blogerka z okupowanej części Donbasu, cytowana przez Radio Swoboda.

By dostać się do kurortu, trzeba odczekać w długiej kolejce do punktu kontrolnego. Internauci piszą, że czeka się nawet po pół dnia. Według serwisu nad morze nie można przyjechać na jeden dzień.

Jak wskazuje Radio Swoboda, miejscowi żartują, że "nawet z zamkniętymi granicami" łatwiej dostać się do Turcji czy do Europy niż do Siedowego. Również cena nie za bardzo się różni - dodają. Zamówienie dla pięciu osób w restauracji DonMak (kopia McDonalda) to ok. 1600 rubli (ok. 84 zł) - relacjonuje bohaterka reportażu.