Wacław Radziwinowicz: największym sojusznikiem Ukraińców jest rosyjska korupcja

Siły zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad miastem Marjinka w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. W wyniku naszej kontrofensywy wróg poniósł straty i wycofał się - poinformował we wtorek na Facebooku ukraiński Sztab Generalny. Podkreślono, że ukraińskie wojska opanowały całą 9-tysięczną miejscowość leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie Doniecka - stolicy samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.

Radziwinowicz: jeżeli się nie uda w tej chwili, to Putin będzie musiał ogłosić mobilizację

- Jest też wielkie napięcie wśród Rosjan. Oni po spichlerzach wszystko wyskrobali, nawet jednostki z Tadżykistanu ściągnęli na front, nawet jednostki z Górskiego Karabachu – tłumaczył. – Rzucili wszystkie rezerwy, bo jeżeli się nie uda w tej chwili, to Putin będzie musiał ogłosić mobilizację. Wtedy entuzjazm wojenny bardzo ochłonie – dodał.

Radziwinowicz: największym sojusznikiem Ukraińców jest rosyjska korupcja

- Pamiętam rozmowę w Czeczenii po wygranej pierwszej wojnie, jak zapytałem się Czeczenów, jaka była rola armii rosyjskiej w tym, że oni zwyciężyli, to oni mówili, że gdyby nie armia rosyjska, to oni by z armią rosyjską nie zwyciężyli, bo nie mieliby gdzie kupić broni, nie mieliby gdzie przekupić dowódców – wspomniał.