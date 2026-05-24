Świat W zmasowanym ataku ucierpiał polski klasztor. "Potężny wybuch" Oprac. Justyna Sochacka |

W zmasowanym ataku ucierpiał klasztor. "Duża część okien, drzwi jest uszkodzonych" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Klasztor dominikanów wraz z Instytutem Nauk Religijnych Św. Tomasza z Akwinu w Kijowie znajdują się w dzielnicy Łukjaniwka, jednym z najintensywniej ostrzelanych w nocy miejsc Kijowa. W klasztorze mieszka sześciu Polaków i dwóch Ukraińców.

Przełożony dominikanów w Ukrainie, ksiądz Jarosław Krawiec relacjonował w rozmowie z ukraińskim dziennikarzem Ołehem Biłeckim, że rosyjska rakieta "trafiła dziesięciopiętrowy blok, który znajduje się jakieś dwieście-trzysta metrów od naszego klasztoru".

- To się wydarzyło tuż przed godziną czwartą rano, jeszcze było ciemno. [Był] potężny wybuch - przekazał.

Klasztor dominikański w Kijowie ucierpiał w wyniku rosyjskich ataków Źródło zdjęcia: TVN24

- Kiedy uderzyła ta rakieta [w blok - red.], to jednocześnie fala uderzeniowa była tak wielka, że wszystkie budynki wokół, także nasz klasztor, bardzo mocno ucierpiały - mówił ksiądz.

- U nas duża część okien, drzwi, bram, szyb samochodowych, karoserii jest uszkodzonych - wymieniał. - Dzięki Bogu, nikomu nic się nie stało - podkreślił.

"Mnóstwo głośnych eksplozji, huku, latających nad głowami dronów"

- Jestem już wiele lat w Kijowie, też razem z braćmi byliśmy przez cały czas od samego początku tej pełnoskalowej inwazji, więc w naszej okolicy to był najpoważniejszy, najgłośniejszy, największy w skutkach atak rosyjskich rakiet i dronów, który trwał dobrych kilka godzin - mówił. Dodał, że słychać było "mnóstwo głośnych eksplozji, huku, latających nad głowami dronów".

- Dla nas, wierzących katolików, to jest też wyjątkowy dzień i wyjątkowa noc, bo Zesłanie Ducha Świętego. To bardzo ważne święta i tu taka przykra niespodzianka, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nas spotkała - powiedział ksiądz Krawiec.

Cała rozmowa Ołeha Biłeckiego z przełożonym dominikanów w Ukrainie księdzem Jarosławe Krawcem Źródło: TVN24

Jak mówił, "sporo naszych parafian, przyjaciół od razu zadzwoniło do nas, przyszło na mszę świętą, zostało po mszy świętej, pomagając nam uprzątnąć trochę szkła i innych rzeczy".

- Będziemy jakoś starali się zabezpieczyć nasz dom przed deszczem, przed wiatrem i szukać pieniędzy i pomocy, żeby, żeby odnowić te okna, drzwi, które zostały zniszczone - dodał.

Dwie osoby zginęły, szereg uszkodzonych zabytkowych budynków

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował w niedzielę po południu, że w wyniku rosyjskich ataków w jego mieście zginęły dwie, a rannych zostało 77 osób, w tym dwoje dzieci.

Kijów po rosyjskim ataku (24.05) Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA

Ministra kultury Ukrainy Tetiana Bereżna podała, że rosyjskie pociski uszkodziły szereg zabytkowych budynków i obiektów kultury. Ucierpiały między innymi Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy, Muzeum Czarnobyla, Narodowa Filharmonia Ukrainy, Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy, Narodowa Biblioteka Ukrainy im. Jarosława Mądrego oraz Opera Kijowska.

OGLĄDAJ: TVN24