Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej

Wołodymyr Zełenski zwrócił się w poniedziałek z apelem do Unii Europejskiej o natychmiastową akcesję Ukrainy do wspólnoty na podstawie specjalnej procedury. Po południu ukraiński parlament przekazał, że prezydent Ukrainy podpisał wniosek o członkostwo. O możliwość przyjęcia do Wspólnoty był wcześniej pytany szef Rady Europejskiej Charles Michel.