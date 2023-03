Von der Leyen: jesteśmy zjednoczeni w walce o sprawiedliwość dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która we Lwowie wzięła udział w konferencji prokuratorów generalnych państw partnerskich, oświadczyła, że sojusznicy Kijowa są "zjednoczeni w walce o sprawiedliwość dla Ukrainy". - Świat potrzebuje rzeczywistego ucieleśnienia praworządności, by ochronić ludzkość przed wszystkimi źródłami agresji - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te straszliwe zbrodnie. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by postawić sprawców tych zbrodnie przed sądem - dodała.

- Wierzymy, że musi powstać specjalny trybunał, by osądzić zbrodnie rosyjskiej agresji. Ta konferencja we Lwowie jest pierwszym krokiem do podpisania porozumienia w sprawie powołania międzynarodowego centrum przy Trybunale w Hadze do sądzenia zbrodni związanych z (rosyjską) agresją - dodała szefowa KE. Zaznaczyła, że Unia Europejska będzie nadal współpracować ze swymi partnerami na rzecz pomocy Ukrainie.