"Uzbrojeni po zęby" funkcjonariusze u Tymoszenko. Przeszukali biuro, wręczyli zawiadomienie

Julia Tymoszenko podejrzana o korupcję Źródło: nabu.gov.ua

Informację o wszczęciu śledztwa wobec "przewodniczącej jednej z frakcji parlamentu" podało we wtorek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP). Osobą tą - podają ukraińskie media - jest Julia Tymoszenko, liderka partii Batkiwszczyna, premierka Ukrainy w 2005 roku oraz od 2007 do 2010 roku.

Przeszukanie w biurze Julii Tymoszenko Źródło: nabu.gov.ua

W nocy z wtorku na środę funkcjonariusze przeszukali siedzibę partii Batkiwszczyna. Na zdjęciu opublikowanym przez służby widać siedzącą przy stole Tymoszenko, na którym leżą pliki pieniędzy.

SAP poinformowała agencję Interfax-Ukraina, że NABU i SAP wręczyły Tymoszenko zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z próbą przekupienia szeregu posłów w celu uzyskania określonych wyników głosowania w parlamencie.

Tymoszenko: to sprawa polityczna, zbliżają się wybory

Fakt przeprowadzenia przeszukań w biurze Batkiwszczyny potwierdziła w środę sama Julia Tymoszenko. W oświadczeniu na Facebooku napisała jednak, że jest to działanie polityczne.

"Ponad 30 mężczyzn uzbrojonych po zęby weszło do budynku, nie pokazując żadnego oświadczenia" - napisała była premier. "Nie znaleźli nic, więc po prostu zabrali moje telefony służbowe, dokumenty parlamentarne i osobiste oszczędności, o których informacje są w całości zawarte w oficjalnej deklaracji. Kategorycznie odrzucam wszystkie absurdalne zarzuty" - czytamy w oświadczeniu.

Rozwiń Źródło: Facebook

Według Tymoszenko, powodem tego działania są nadchodzące wybory w Ukrainie. "Ktoś postanowił zacząć eliminować konkurentów" - oceniła. "To nie jest pierwsze polityczne zlecenie wymierzone we mnie. Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat. Od dawna nie boję się niczego, bo wiem, że jestem uczciwa wobec siebie, ludzi i Ukrainy" – zaznaczyła Tymoszenko.