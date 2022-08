Uwolnieni obrońcy Azowstalu opowiadają o rosyjskiej niewoli i torturach

Wypuszczeni z rosyjskiej niewoli przedstawiciele pułku Azow, którzy bronili kombinatu Azowstal w Mariupolu, mówili na konferencji prasowej o warunkach, w jakich byli przetrzymywani. Jeden z nich mówił, że dawano im żadnego dostępu do kontaktu z bliskimi, a dla Rosjna ważne było tylko to, żeby ukraińscy żołnierze dożyli tylko do momentu, kiedy będzie można ich wymienić na rosyjskich jeńców.

"Rosja nie dawała żadnego dostępu do kontaktu z bliskimi"

Jeden z żołnierzy mówił, że "Rosja nie szuka prawdy, tylko wszystko dopasowuje do swojej tezy". - Ważne było tylko to, żebyśmy dożyli do momentu, kiedy będzie można nas wymienić (na rosyjskich jeńców - red.). My akurat zostaliśmy takiej wymianie poddani - dodał.