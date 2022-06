Joe Biden: zbudujemy tymczasowe silosy, między innymi w Polsce, by wywieźć zboże z Ukrainy

- Wojna Putina to nie tylko próba wymazania kultury Ukrainy , dziesiątkowanie ludności i popełnianie zbrodni wojennych. Ale zablokowała też eksport tysięcy ton zboża - czekających w silosach na transport. Nie można ich wywieźć przez Morze Czarne, bo transporty mogą zostać zniszczone - mówił Biden podczas konwencji federacji związków zawodowych AFL-CIO w Filadelfii

Biden: zbudujemy silosy między innymi w Polsce

Wyjaśniał, że "Ukraina ma system torów kolejowych taki jak w Rosji - o innym rozstawie szyn niż w krajach europejskich". - Dlatego zbudujemy silosy - tymczasowe magazyny na zboże na granicach Ukrainy - także na terenie Polski. Tak, żeby przetransportowane pociągami ukraińskimi zboże przeładować do tych silosów, a potem do wagonów pociągów europejskich. I rozwieźć je po Europie i przez ocean, na cały świat. Ale trzeba na to czasu - zaznaczył.