Nowe amerykańskie dostawy wyposażą pięć batalionów. Co otrzymają Ukraińcy?

Pentagon wymienił, co wejdzie w skład nowego pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. To między innymi 121 dronów taktycznych Phoenix Ghost. Są podobne do wysłanych wcześniej dronów-kamikaze Switchblade.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający między innymi dziesiątki haubic i 144 tysięcy pocisków do nich. Wartość pakietu to 800 milionów dolarów. Biden dodatkowo zapowiedział wypłatę kolejnej transzy pomocy finansowej dla rządu w Kijowie w wysokości 500 milionów dolarów i wezwał Kongres do udostępnienia kolejnych funduszy na pomoc dla Ukrainy.

Pakiet pomocy o tej samej wartości ogłoszony został w ubiegłym tygodniu. Wówczas zawierał 18 haubic holowanych 155 mm i 40 tysięcy sztuk amunicji. Pierwsze haubice dotarły do Europy w tym tygodniu i w środę Pentagon oznajmił, że rozpoczął szkolenie z ich obsługi.

Co USA przekażą Ukrainie?

Rzecznik resortu John Kirby w opublikowanym tego samego dnia komunikacie podał, że nowe dostawy ciężkiej artylerii pozwolą (wraz z ogłoszonymi tydzień wcześniej 18 haubicami) na wyposażenie pięciu batalionów.

Pentagon uściślił, że w skład nowego pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy wejdą 72 haubice 155 mm wraz z pojazdami do ich holowania, 144 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, a także co najmniej 121 dronów taktycznych Phoenix Ghost.

Poza artylerią w pakiecie znalazło się "ponad 121" dronów taktycznych Phoenix Ghost oraz "sprzęt polowy i części zamienne". Kirby wyjaśnił, że nowe bezzałogowce są podobne do wysłanych wcześniej dronów-kamikaze Switchblade i służą głównie do eliminowania artylerii wroga. Dodał, że zostały one szybko opracowane przez amerykańskie siły powietrzne w odpowiedzi na konkretne wymagania Ukraińców.

-Stany Zjednoczone kontynuują też pracę z sojusznikami i partnerami, aby zidentyfikować i dostarczyć Ukrainie dodatkowe zdolności. USA nadal będą używać wszystkich dostępnych narzędzi, by wspierać Siły Zbrojne Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji - zadeklarował rzecznik Pentagonu.

Pentagon: dzięki dostawom z Europy Ukraina ma więcej czołgów niż Rosja

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu podczas telefonicznego briefingu prasowego oświadczył, że ukraińskie siły zbrojne mają do dyspozycji więcej czołgów niż Rosja w obrębie granic Ukrainy. Dodał, że to zasługa dostaw maszyn konstrukcji sowieckiej od państw europejskich. Urzędnik mówił też, że bilans na korzyść Ukrainy zmieniły czołgi T-72 dostarczane z Europy.

Odnosząc się do sytuacji militarnej na Ukrainie, przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Rosja wciąż prowadzi ograniczone ofensywy w Donbasie i ściąga w region dodatkowe oddziały. Resort ocenia, że Rosja zgromadziła na wschodzie kraju 85 batalionowych grup taktycznych, podczas gdy liczba zgromadzonych jednostek przed inwazją wynosiła około 125.

Dodał, że na razie USA nie mogą potwierdzić, że Rosja wycofała swoje oddziały (szacowane na około 12) z Mariupola. W czwartek zdobycie zrujnowanego miasta ogłosił prezydent Rosji Władimir Putin, rozkazując przy tym odizolowanie ukraińskich sił broniących się wciąż na terenie zakładów Azowstal. Odnosząc się do słów Putina, Biden ocenił, że doniesienia o całkowitej kontroli sił rosyjskich nad miastem są "wątpliwe" i że "nie ma dowodów na to, że Mariupol całkowicie upadł.

