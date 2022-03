Ukraina uruchamia zdalne lekcje dla swoich uczniów

Od 14 marca w Ukrainie prowadzona będzie edukacja zdalna - o uruchomieniu lekcji online we współpracy z firmą Google poinformowało w swoich mediach społecznościowych ukraińskie ministerstwo edukacji i nauki. Z tego rozwiązania będą mogły korzystać również chętni uczniowie i uczennice w Polsce.

Platformę do edukacji na odległość uruchomiono, aby "zapobiec nieodwracalnym stratom w edukacji". Nie będą to jednak takie zdalne lekcje, jakie znamy w Polsce z długich miesięcy pandemii, gdy każda szkoła i klasa sama decydowała o przebiegu i organizacji zajęć. Rozwiązanie bardziej przypomina polską platformę epodreczniki.pl, gdzie znajdą się przydatne materiały edukacyjne i nagrania oraz kanały do komunikacji z uczniami.