Marek Prawda o Ursuli von der Leyen: zrobiła coś, co jest pasowaniem na przywódcę

Ukraina wczoraj została przyjęta do Unii Europejskiej rozumianej jako wspólnota losu - powiedział w sobotnich "Faktach po Faktach" doktor Marek Prawda, były dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Komentując przyjazd Ursuli von der Leyen do Kijowa i wręczenie prezydentowi Ukrainy dokumentów niezbędnych w procesie uzyskiwania statusu kandydata, ocenił, że było to "pasowanie na przywódcę".

Ukraina należy do Europy. Tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej - powiedziała w piątek w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ursula von der Leyen wręczyła na konferencji prasowej Zełenskiemu dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, by KE mogła formalnie przedstawić Radzie Europejskiej opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące do Unii.

Prawda: szefowa KE zyskała atrybutu przywództwa

- Ukraina wczoraj została przyjęta do Unii Europejskiej rozumianej jako wspólnota losu - ocenił piątkowe wydarzenia z Kijowa doktor Marek Prawda, były dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, były ambasador Polski w Niemczech i Szwecji. Gość "Faktów po Faktach" dodał, że nie ma złudzeń, iż "jakieś lobby gospodarcze ożyje i będzie opowiadało swoje kawałki, ale uważam, że to jest sytuacja bardzo trudna do odwrócenia".

- To był rodzaj dżentelmeńskiego kontraktu. To jest bardzo ważne dla Ukrainy, bo Ukraina poczuła się członkiem wspólnoty. To jest też bardzo ważne dla Ursuli von der Leyen, bo zyskała atrybut przywództwa. Ona zrobiła coś, co jest pasowaniem na przywódcę. Polityk zyskuje cechy przywództwa, jeżeli z kimś zadrze, zrobi coś odważnego - ocenił

Doktor wspomniał o pojawiających się w Unii głosach poddających w wątpliwość przyznanie Ukrainie statusu kandydata. - Zawsze jest mnóstwo takich malkontentów, ekspertów od dzielenia włosa na czworo. Ona ich nie posłuchała, tylko zrobiła coś politycznie ważnego. Teraz musi to przeprowadzić - dodał.

