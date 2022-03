Szefowa KE Ursula von der Leyen odpowiada na apel Wołodymyra Zełenskiego

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwróciła się w mediach społecznościowych do ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Poprosiłeś, aby społeczność międzynarodowa przyłączyła się do wsparcia narodu ukraińskiego - usłyszeliśmy cię" - napisała. Przekazała, że uruchamiany jest program wsparcia dla Ukrainy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opublikowała na Twitterze wpis, w którym zwróciła się do prezydenta Ukrainy . "Drogi Prezydencie Wołodymirze Zełenski, poprosiłeś, aby społeczność międzynarodowa przyłączyła się do wsparcia narodu ukraińskiego - usłyszeliśmy cię" - napisała.

Przekazała, że w sobotę uruchamiany jest program "Stand Up For Ukraine". Szefowa Komisji Europejskiej wyjaśniła, że to "globalna kampania mobilizująca wszystkich, od rządów po firmy i obywateli, do zbierania funduszy dla Ukrainy".