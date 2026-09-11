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Świat

Dodatkowe środki dla Ukrainy. Unia Europejska zgodziła się na wyjątek w sprawie rakiet Patriot

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Problemy Ukrainy z dostępnością rakiet do Patriotów. Wyczerpane niemal wszystkie zapasy
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: dpa
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Komisja Europejska zatwierdziła dodatkowe środki na zakup uzbrojenia dla Ukrainy. 6,1 miliarda euro (26,3 miliarda złotych) zostanie wydane między innymi na środki obrony powietrznej - w tym rakiety do systemów Patriot. Unijny komisarz do spraw obrony podkreślił, że dostarczanie Ukrainie pocisków antybalistycznych jest pilne.

- Dzięki tej decyzji Ukraina może teraz kupować także sprzęt do Patriotów, którego potrzebuje, aby lepiej chronić swoje niebo przed zmasowanymi atakami Rosji - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Decyzja została podjęta po poniedziałkowym porozumieniu państw UE. Komisja zgodziła się na pięć odstępstw od standardowych zasad dotyczących zakupów finansowanych z unijnych środków. Trzy dotyczą produkowanych w Ukrainie dronów i ich komponentów, a dwa - sprzętu produkowanego w USA, w szczególności pocisków PAC-3 do systemu wyrzutni Patriot.

Jak doprecyzował w piątek rzecznik KE Balazs Ujvari, z zatwierdzonych 6,1 miliarda euro (26,3 miliarda złotych) około 3,2 miliardów euro (ponad 13,8 miliardów złotych) przypada na zakupy wymagające takich odstępstw. Zastrzegł jednak, że nie oznacza to, iż cała ta kwota zostanie przeznaczona na pociski PAC-3 – obejmuje ona również inne produkty, między innymi drony.

Pociski PAC-3 będą mogły być kupowane także za pośrednictwem koordynowanego przez NATO mechanizmu PURL, w ramach którego finansowany jest zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

- Dostarczenie Ukrainie sprzętu obronnego, a w szczególności pocisków antybalistycznych, jest pilne. Każdy system, który dociera do Ukrainy, pomaga chronić jej mieszkańców i miasta przed nieustannymi rosyjskimi atakami rakietowymi - powiedział komisarz UE do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius.

Unijne środki na wsparcie Ukrainy

Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro (ponad 389 miliardów złotych) na lata 2026-2027. Z tej kwoty 60 miliardów euro (prawie 260 miliardów złotych) przeznaczono na obronę Ukrainy, a 30 miliardów euro (prawie 130 miliardów złotych) na wsparcie budżetowe.

Wraz z piątkową decyzją KE rozdysponowała już całe 28,3 miliarda euro (około 122 miliardów złotych) przewidziane na wsparcie obronne Ukrainy w tym roku. Oznacza to, że określono już konkretne zakupy, dostawców, ilości sprzętu i terminy realizacji.

Nie cała ta suma została jednak dotąd wypłacona - Ukraina otrzymała jak na razie około 8,4 miliarda (ok. 35,9 miliarda złotych) euro z części obronnej pożyczki. Kolejna wypłata ma wynieść około 4,7 miliarda euro (ponad 20 miliardów złotych) i nastąpi w najbliższych tygodniach.

Komisja zapewniła, że przed przekazaniem pieniędzy sprawdza zawarte przez Kijów umowy, aby upewnić się, że spełniają warunki programu i zasady zakupów uzgodnione z państwami UE.

OGLĄDAJ: USA zużywają zapasy, Rosja i Chiny obserwują
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Źródło: PAP
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Tagi:
Unia EuropejskaKomisja EuropejskaUkrainaUrsula von der LeyenWojna w Ukrainie
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