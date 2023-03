Ukraińscy żołnierze na pograniczu z Białorusią i Rosją: Ruscy tędy nie przejdą

Umocnienia przy północnych granicach Ukrainy

Wrogie wojska mogą dotrzeć do tego miejsca dwoma drogami: przez otwarte pola od strony lasu i przez most na trasie, która prowadzi w stronę rosyjskiej granicy. - Przez pola nie przejdą, bo nawet teraz, kiedy jest mróz, ziemia przymarzła tylko z wierzchu. Most zawsze możemy wysadzić. To jest najlepszy punkt obrony - wyjaśnia kapitan.