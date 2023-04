Rosjanie nacierali falami, on starał się utrzymać pozycję. Bohaterski starszy porucznik zginął, ratując życie towarzyszy

W walkach pod Bachmutem zginął w lutym starszy porucznik armii Ukrainy Pawel Kuzin. Po rosyjskim ostrzale był jedynym zdolnym do walki żołnierzem ze swojego oddziału. Przy pomocy karabinu maszynowego odpierał natarcie rosyjskiej piechoty, by dać czas na ewakuację rannych towarzyszy - pisze BBC. Portal brytyjskiego nadawcy zwrócił jednocześnie uwagę na przypominający czasy I wojny światowej sposób prowadzenia ataków przez Rosjan. Często niewyszkoleni i niedoświadczeni żołnierze wysyłani są falami na ukraińskie pozycje. Taka strategia - ocenia BBC - przynosi Rosji pewne korzyści, jednak bardzo wysokim kosztem.

Rosyjski ostrzał pod Bachmutem

Rannych zostało dwóch żołnierzy, którym Kuzin nakazał ukryć się w ziemiance. Razem z nimi do schronu, w celu opatrzenia ran i przygotowania poszkodowanych do ewakuacji, zszedł medyk. Wówczas rosyjski pocisk uderzył bezpośrednio w drewnianą konstrukcję. "Błysnęło" - relacjonował jeden z ocalałych żołnierzy o pseudonimie "Cygan". "Rzuciło mną o kłody z taką siłą, że niemal mnie zmiażdżyło. Nie mogłem pojąć, czy jestem żywy, czy martwy. Ktoś krzyczał. Brzmiało, jakby głos dochodził z odległości stu metrów" - wspominał wojskowy. Był to głos Kuzina, który próbował dowiedzieć się, co stało się z jego towarzyszami.