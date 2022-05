Ukraińska rzeczniczka praw człowieka: planowane jest wobec mnie wotum nieufności

Media: powodem retoryka dotycząca przestępstw seksualnych, których dopuszczali się Rosjanie

Innym źródłem, na którym portal oparł swoje doniesienie, jest wpis na Facebooku Tetiany Peczonczyk, szefowej organizacji "ZMINA. Centrum Praw Człowieka", która napisała, że planowane jest odwołanie urzędniczki. Peczonczyk oceniła, że nie ma konstytucyjnych podstaw do usunięcia Denisowej. Napisała też, że jest wiele zastrzeżeń co do jej pracy, lecz nie jest to najlepsza pora na zmianę na tym stanowisku.