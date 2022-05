Ukraińcy wysadzili most kolejowy łączący Siewierodonieck z Rubiżnem. Pokazali nagranie z akcji zaminowywania

Ukraińskie wojsko wysadziło most kolejowy łączący kontrolowane przez Rosjan miasto Rubiżne z Siewierodonieckiem. O wydarzeniu tym przedstawiciele władz w Kijowie informowali już w niedzielę, pokazując zdjęcia z drona, na których widać moment eksplozji. Teraz Gwardia Narodowa Ukrainy opublikowała nagranie pokazujące, jak przygotowano akcję.

Nie jest jasne, kiedy doszło do wysadzenia mostu, ale już w niedzielę 15 maja doradca szefa MSW Anton Heraszczenko informował o tym wydarzeniu w swoich mediach społecznościowych, dołączając nagranie z drona, na którym uchwycono moment eksplozji. "Tak wylatują w powietrze mosty na tyłach okupantów" - komentował Heraszczenko.

Doniec - kluczowy punkt ukraińskiej obrony

Doniec jest jedną z kluczowych naturalnych przeszkód dla rosyjskiej ofensywy w Donbasie. W rozmowie z "The Times" z końca kwietnia William Alberque, ekspert brytyjskiego ośrodka International Institute for Strategic Studies, przyznał, że ukraińska armia wykorzystuje rzekę, by opierać o nią swe punkty obronne, na których stara się zatrzymać rosyjską ofensywę.