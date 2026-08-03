Świat Ukraińcy trafili w rosyjski uniwersytet. Płoną też kolejne magazyny Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar magazynu Wildberries w rejonie Samary (2.08) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Ukraińskie drony uderzyły w nocy w Państwowy Uniwersytet Technologiczny (BSTU) w rosyjskim Biełgorodzie, niedaleko granicy z północno-wschodnią Ukrainą. Jak podaje portal Meduza, celem ataku był budynek, w którym projektowane i testowane były drony. Miał on doszczętnie spłonąć.

Multiple Ukrainian attack drones struck Russia's Belgorod State Technological University tonight, per local channels, hitting a building that housed Russian drone development, testing, and operator training.



The development center suffered significant damage. pic.twitter.com/NnjecLs1fR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 3, 2026 Rozwiń Źródło: X/OSINTtechnical

Jak dotąd władze rosyjskie nie poinformowały o skutkach ataku. Według Rosji projektowane na uniwersytecie drony miały mieć wyłącznie "zastosowanie cywilne", takie jak obserwacja rurociągów i fotografia - podaje Ukraińska Prawda

Kolejny atak na "rosyjskiego Amazona"

Ukraina po raz kolejny zaatakowała również centra logistyczne firmy Wildberries, największej platformy handlowej w Rosji, nazywanej "rosyjskim Amazonem". Pożar wybuchł między innymi w magazynach w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, a także w obwodzie samarskim, 800 kilometrów za linią frontu. Na nagraniach widać unoszące się nad budynkami ogromne słupy dymu.

Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Zaatakowane zostały obiekty między innymi w obwodach moskiewskim, tambowskim, woroneskim, w Krasnodarze, Kraju Stawropolskim, na okupowanym Krymie, a także w pobliżu Wołgogradu. Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 procent.

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w magazynach składowano towary podwójnego zastosowania, w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy. Rosja odrzuca te oskarżenia.