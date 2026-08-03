Ukraińcy trafili w rosyjski uniwersytet. Płoną też kolejne magazyny
Ukraińskie drony uderzyły w nocy w Państwowy Uniwersytet Technologiczny (BSTU) w rosyjskim Biełgorodzie, niedaleko granicy z północno-wschodnią Ukrainą. Jak podaje portal Meduza, celem ataku był budynek, w którym projektowane i testowane były drony. Miał on doszczętnie spłonąć.
Jak dotąd władze rosyjskie nie poinformowały o skutkach ataku. Według Rosji projektowane na uniwersytecie drony miały mieć wyłącznie "zastosowanie cywilne", takie jak obserwacja rurociągów i fotografia - podaje Ukraińska Prawda
Kolejny atak na "rosyjskiego Amazona"
Ukraina po raz kolejny zaatakowała również centra logistyczne firmy Wildberries, największej platformy handlowej w Rosji, nazywanej "rosyjskim Amazonem". Pożar wybuchł między innymi w magazynach w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, a także w obwodzie samarskim, 800 kilometrów za linią frontu. Na nagraniach widać unoszące się nad budynkami ogromne słupy dymu.
Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Zaatakowane zostały obiekty między innymi w obwodach moskiewskim, tambowskim, woroneskim, w Krasnodarze, Kraju Stawropolskim, na okupowanym Krymie, a także w pobliżu Wołgogradu. Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 procent.
Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w magazynach składowano towary podwójnego zastosowania, w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy. Rosja odrzuca te oskarżenia.