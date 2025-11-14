Ukraina uderza w ważny port w Rosji

Ukraińskie rakiety Neptun i Wilcha na wystawie przemysłu obronnego. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters

Informację przekazano na Telegramie w piątek wieczorem. Uderzenia miały zostać przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek.

- Ukraińska armia zaatakowała bazę okrętów i terminal naftowy w Noworosyjsku, rafinerię ropy naftowej w obwodzie saratowskim oraz magazyn materiałów pędnych i smarów w rejonie miasta Engels w Rosji - podano w komunikacie.

Co istotne, znaczna część terminalu naftowego w porcie w Noworosyjsku miała ulec zniszczeniu. Port ten, położony w Kraju Krasnodarskim, jest drugim co do wielkości centrum eksportu ropy naftowej w Rosji i ważnym węzłem logistycznym transportu produktów naftowych przez Morze Czarne. W wyniku ataku uszkodzone zostały nabrzeża do przeładunku ropy naftowej, infrastruktura rurociągowa i instalacje pompowe.

Według informacji Reutersa, po ataku państwowy koncern Transnieft zawiesił w piątek dostawy ropy naftowej do portu, a sam port musiał wstrzymać eksport surowca.

Źródło w Służbach Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziło w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina, że operację przeprowadziła jednostka specjalna „Alfa” SBU wspólnie z ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR), Siłami Operacji Specjalnych, Służbą Graniczną, siłami rakietowo-artyleryjskimi obrony wybrzeża Marynarki Wojennej i innymi komponentami Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja atakuje Kijów

Z kolei rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Kijów, używając rakiet balistycznych i dronów uderzeniowych. Zginęło sześć osób, a 35 zostało rannych.

W ataku ucierpiała również ambasada Azerbejdżanu w Kijowie. W odpowiedzi do MSZ w Baku został wezwany ambasador Rosji w Azerbejdżanie, któremu wręczono notę protestacyjną.

