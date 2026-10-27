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Świat

Uciekli z Ołeszek przed śmiercią głodową. W zawieszenie broni nie wierzą

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Ukraińska rodzina uciekła z Ołeszek
Rodzina z Ukrainy uciekła z Ołeszek. W miejscowości panuje kryzys humanitarny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Dziennie przypadała im zaledwie filiżanka ryżu lub kaszy gryczanej, czasem wzbogacona ogórkiem albo pomidorem z dodatkiem portulaki. Dlatego podjęli decyzję i uciekli z Ołeszek. Czy wierzą w ogłoszone tam zawieszenie broni?

W nocy z poniedziałku na wtorek w okupowanych przez Rosję Ołeszkach, w obwodzie chersońskim Ukrainy, wprowadzono zawieszenie broni. Obie strony zapewniają, że je utrzymują. 

"Zawieszenie broni wprowadza się wyłącznie na potrzeby operacji humanitarnej: dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczenia się ludności cywilnej z Ołeszek" - podano w komunikacie.

Uciekli z Ołeszek

Sześć tygodni temu Witalij, jego żona Iryna oraz 13-letni syn Wład opuścili oblężone miasto Ołeszki na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy. Uciekali przed - jak mówią - nieuchronną śmiercią głodową.

Po powrocie na Ukrainę Witalij sceptycznie odnosi się do najnowszych propozycji dyplomatycznych - w tym do starań pierwszej damy USA Melanii Trump na rzecz wprowadzenia zawieszenia broni w jego rodzinnym mieście.

Po ponad czterech latach życia pod rosyjską okupacją, w mieście na linii frontu, gdzie toczą się zacięte walki z siłami ukraińskimi, nie wierzy, by ta propozycja przyniosła trwałe rezultaty.

Ukraińska rodzina uciekła z Ołeszek
Ukraińska rodzina uciekła z Ołeszek
Źródło zdjęcia: Reuters

- Jeśli chodzi o rozejm, jestem do tego bardzo sceptycznie nastawiony - powiedział 55-letni Witalij, który ze względów bezpieczeństwa odmówił podania swojego nazwiska. - Mam wielki szacunek dla Melanii Trump, ale nie ma ona żadnego wpływu na dyktatora Putina - powiedział agencji Reuters.

Ukraina i Rosja wzajemnie obwiniają się o kryzys humanitarny w Ołeszkach. Największym zagrożeniem dla ludności cywilnej są drony, bo miasto znajduje się w zasięgu bezzałogowych statków powietrznych należących do obu armii.

Kryzys humanitarny w Ołeszkach

Ponieważ zapasy żywności wyczerpują się, a droga na północ jest odcięta przez rzekę Dniepr, niektórzy mieszkańcy pokonują pieszo 20-kilometrową trasę do sąsiedniego miasta, aby zaopatrzyć się w żywność i wodę. Wyprawa ta wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem, dlatego miejscowi nazywają ją "drogą śmierci".

Ołeszki znajdują się pod okupacją rosyjskich wojsk od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku.

Witalij opowiedział, że ​​jego rodzina przez wiele tygodni przetrwała dzięki racjonowaniu żywności. Dziennie przypadała im zaledwie jedna filiżanka ryżu lub kaszy gryczanej, czasem wzbogacona ogórkiem albo pomidorem z dodatkiem portulaki, pospolitego dziko rosnącego chwastu.

Po podliczeniu skromnych zapasów żywności podjęli decyzję o ucieczce. - Patrzysz na resztki jedzenia i zdajesz sobie sprawę, że masz tylko jedno wyjście: albo uciekać, albo umrzeć z głodu - mówił Witalij.

Ucieczka z Ołeszek

13 września rodzina dołączyła do niewielkiej, ośmioosobowej grupy i wyruszyła pieszo. Pokonali ponad 20 kilometrów, docierając do wsi Radensk. Droga była silnie zaminowana, a nad głowami krążyły drony. Zabrali ze sobą jedynie jesienne ubrania, pluszowego misia Vlada, kota oraz garść rodzinnych fotografii.

Chłopiec, który uciekł z Ołeszek z rodziną
Chłopiec, który uciekł z Ołeszek z rodziną
Źródło zdjęcia: Reuters

Z Radenska pojechali autobusem w głąb okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy. Po długotrwałych przesłuchaniach przez rosyjskie służby na granicy, przedostali się do Rosji, a następnie na Białoruś, by ostatecznie 17 września powrócić na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

W zrujnowanych Ołeszkach trwa kryzys humanitarny
W zrujnowanych Ołeszkach trwa kryzys humanitarny
Źródło zdjęcia: Reuters

Ostatnie tygodnie rodzina spędziła, przystosowując się do nowego życia w obwodzie kijowskim. Jednym z pierwszych zakupów był worek ziemniaków. Ugotowali z nich puree dla swojego syna.

Witalij planuje wstąpić do wojska lub znaleźć zatrudnienie przy produkcji uzbrojenia, aby wesprzeć kraj w walce z wrogami.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Wojna w UkrainieRosjaUkraina
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