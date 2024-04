Linia obrony może się załamać. Zełenski: tworzymy nowe brygady

Ukraina tworzy nowe brygady, aby wzmocnić swoje pozycje - oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia do członków Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy w niemieckiej bazie Ramstein. Po zajęciu wioski Oczeretyne w obwodzie donieckim linia obrony sił ukraińskich, utworzona po wycofaniu się z Awdijiwki, może się załamać - podała BBC. Podsumowujemy miniony tydzień w Ukrainie.

Zełenski dodał, że nawet najlepsi żołnierze nie mogą zmienić przebiegu wojny bez wystarczającej ilości uzbrojenia. - Oni wiedzą, jak mogą zwyciężyć. I muszą zwyciężyć. Ukraińscy obrońcy potrzebują waszego wsparcia w wystarczającej liczbie - dokładnie takiej, jakiej potrzebowalibyście, gdybyście byli żołnierzami w tej wojnie - podkreślił w apelu do uczestników spotkania prezydent Ukrainy.

Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił w piątek, że Stany Zjednoczone zakupią dla Ukrainy uzbrojenie o wartości sześciu miliardów dolarów. Jest to największy jak dotąd pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa. W jego skład wejdą pociski do ukraińskich systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, systemy przeciwdronowe, a także "znaczące ilości amunicji artyleryjskiej i rakiet powietrze-ziemia".

Siły rosyjskie w wiosce Oczeretyne

Po zajęciu niewielkiej wioski Oczeretyne w obwodzie donieckim linia obrony sił ukraińskich, utworzona po wycofaniu się ze strategicznie ważnej Awdijiwki , może się załamać - podała ukraińska sekcja BBC, analizując sytuację na froncie. Przez Oczeretyne przebiega droga T0511, prowadząca bezpośrednio do miasta Pokrowsk.

Doniesienia o tym, że siły rosyjskie wkroczyły do wsi Oczeretyne potwierdził rzecznik ukraińskiego Zgrupowania Operacyjno-Strategicznego Chortyca Nazar Wołoszyn. Według ukraińskiego ośrodka analitycznego DeepState, dowództwo 115. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej ukraińskich sił zbrojnych ponosi częściową odpowiedzialność za załamanie obrony na tym odcinku.

Ewakuacja szpitali w Kijowie

Władze w Kijowie podjęły w piątek decyzję o ewakuacji pacjentów dwóch szpitali (jeden z nich to szpital dziecięcy) po ukazaniu się w rosyjskich sieciach społecznościowych nagrania, gdzie padła informacja, że w miejscach tych przebywają ukraińscy żołnierze.

"Sądząc po nagraniu, które trafiło do internetu, wróg faktycznie zapowiedział już atak rakietowy na te placówki medyczne. Podano nawet adresy. Wskazano, że w miejscach tych przebywają ukraińscy żołnierze. To prowokacja, którą agresor stara się wykorzystać do ataku na infrastrukturę społeczną stolicy" - przekazał na platformie X mer Kijowa Witalij Kliczko.