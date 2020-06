Ekipy ratownicze w gruzach bloku. Szukają dwóch osób zaginionych po eksplozji

Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku wybuchu, do którego doszło w niedzielę w bloku przy ulicy Kruszelnyckiej w Kijowie - podała ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Ratownicy ciągle przeszukują gruzy, poszukując dwóch zaginionych mieszkańców budynku.

Według wstępnych ustaleń doszło do wybuchu mieszanki gazu z powietrzem. W niedzielę Arsen Awakow, szef MSW poinformował o "pilnej rewizji" w siedzibie spółki, dostarczającej gaz do budynku.

Mieszkańcy bloku opowiadali dziennikarzom, że odczuwali zapach gazu od kilku dni. - To było we wtorek. W środę zadzwoniłam do odpowiednich służb. Powiedziano mi, że nastąpił wyciek. Zapach był bardzo odczuwalny. Mieli usunąć awarię. Nie wiem, co działo się później - opowiadała agencji Unian jedna z mieszkanek.