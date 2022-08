Eksplozje w składzie amunicji. "Tysiące obywateli Rosji" próbują wydostać się z Krymu

Ukraiński mer Melitopola Iwan Fedorow poinformował we wtorek o ewakuacji ludności z okolic Dżankoja na Krymie. Powodem są wybuchy amunicji w rosyjskiej jednostce wojskowej. "Nikt nie zdoła się ukryć. A niedługo nie będzie się gdzie wycofać" - dodał. "Dzień w okolicy Dżankoj rozpoczął się serią eksplozji" - napisał w mediach społecznościowych doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich przekazał z kolei, że na moście nad Cieśniną Kerczeńską zwiększył się ruch i więcej osób chce wyjechać z Krymu.

"Rozpoczęła się ewakuacja ludności z okolic Dżankoja, spowodowana wybuchami amunicji. Nikt nie zdoła się ukryć. A niedługo nie będzie się gdzie wycofać" - napisał we wtorek ukraiński mer Melitopola Iwan Fedorow na Telegramie.

We wtorek rano wybuchł pożar w rosyjskiej jednostce wojskowej w rejonie dżankojskim na okupowanym Krymie - poinformował przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow. Według niego trafiony został skład amunicji. Desygnowany przez Rosję gubernator Krymu Siergiej Aksionow przekazał, że ranne zostały dwie osoby, a okoliczni mieszkańcy są ewakuowani z tego obszaru, ponieważ wybuchy amunicji nie ustają.

"Trafiono w skład amunicji w jednostce wojskowej orków (Rosjan - red.) we wsi Kalay (obecnie Azow) w rejonie dżankojskim" - napisał Refat Czubarow na Facebooku. "Odgłosy eksplozji rozchodziły się po stepie" - dodał przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich.

Czubarow poinformował także, że na moście nad Cieśniną Kerczeńską zwiększył się ruch samochodowy i więcej osób chce wyjechać z Półwyspu Krymskiego. "Tysiące obywateli Rosji próbują się wydostać przez Cieśninę Kerczeńską. Ostrzegano was już po Nowofedoriwce: nie zostawajcie, wyjeżdżajcie z Krymu jak najszybciej. A wy musieliście czekać na Dżankoj…" - napisał na Facebooku.

Most Kerczeński

Most Kerczeński Sergei Malgavko / TASS / Forum

Podolak o nowej rzeczywistości na okupowanym Krymie

"Dzień w okolicy Dżankoj rozpoczął się serią eksplozji. Przypominamy: Krym w normalnym państwie to Morze Czarne, Góry, rekreacja i turystyka. Ale Krym okupowany przez Rosję to wybuchy magazynów i wysokie ryzyko śmierci dla najeźdźców i złodziei" - czytamy we wpisie, jaki na Twitterze po wtorkowych eksplozjach opublikował doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.