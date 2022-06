"Wyrafinowane" tortury psychiczne na więzionych Ukraińcach. Cywile opowiedzieli o rosyjskiej niewoli

Ukraińscy cywile wywiezieni spod Kijowa na zaanektowany Krym byli psychicznie i fizycznie maltretowani przez Rosjan. Po uwolnieniu opowiedzieli, do czego byli zmuszani.

Historię pięciorga Ukraińców, uwolnionych z rąk rosyjskich okupantów na podstawie wymiany i przywiezionych do Mikołajowa , opowiedziało ukraińskie rządowe Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacji we wpisie na kanale Telegram.

Przetrzymywani przez Rosjan mężczyźni spędzili w niewoli 109 dni. Są pracownikami stajni i tartaków z Hostomla pod Kijowem, gdzie w lutym, po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, trwały ciężkie walki wojsk rosyjskich z siłami Ukrainy. Ukraińców wywieziono najpierw do białoruskiego Homla, później do rosyjskiego Kurska, a stamtąd do Sewastopola na zaanektowanym przez Rosję Krymie.