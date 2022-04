"To byli chuligani". Mieszkaniec okolic Czarnobyla opowiada o rosyjskiej okupacji

Rosjanie okupowali tereny pod Czarnobylem przez 36 dni, ale zniszczyli tak wiele, że odbudowa zajmie lata. - Zostawiali zgliszcza, ranili ludzi, krzywdzili kobiety - opowiadał dokumentalista i dziennikarz Mateusz Lachowski. W rozmowie z dziennikarzem "The Guardian" podobne relacje przedstawiali mieszkańcy strefy wokół nieczynnej elektrowni jądrowej. - To byli chuligani - mówił Wasilij Dawidenko, 68-letni strażnik w Czarnobylskim Radio-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery.

Iwanków to miejscowość leżąca 55 kilometrów od Czarnobyla i około 30 kilometrów od punktu kontrolnego w Dytiatkach, gdzie zaczyna się strefa zamknięta wyznaczona po katastrofie w elektrowni w Czarnobylu. Rosjanie weszli na te tereny pierwszego dnia wojny. I okupowali je przez 36 dni.

W Iwankowie we środę był Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista przebywający na Ukrainie. Jak mówi, choć Rosjan nie ma już tam od półtora tygodnia, w mieście nadal brakuje prądu i wody. Ani służby, ani rada gminy nie mogą normalnie pracować.

"Zostawiali zgliszcza, ranili ludzi, krzywdzili kobiety"

Iwanków obrócony jest w ruinę. - Rosjanie, nawet jeśli nie niszczyli całych budynków, to zostawiali zgliszcza, ranili ludzi, krzywdzili kobiety. Wczoraj dowiedziałem się, że skrzywdzili dwie 15-, 16-letnie dziewczyny (...) Tak wygląda okupacja rosyjska - mówił we czwartek na antenie TVN24 Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista przebywający w Ukrainie.

Do Dytiatek pojechał dziennikarz "The Guardian", Luke Harding. - To byli chuligani - mówił mu Wasilij Dawidenko, 68-letni strażnik w Czarnobylskim Radio-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery. I pokazywał zniszczenia przy punkcie kontrolnym. Zrujnowany kiosk z napisem "lody czarnobylskie", podziurawiony od kul przystanek autobusowy, wszędzie walające się śmieci.