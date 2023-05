Kreml szykuje się do "łagodzenia szoków w przestrzeni informacyjnej"

ISW analizuje treść instrukcji, którą według mediów niezależnych Kreml miał wydać mediom państwowych. Zawiera ona zalecenia, w jaki sposób ma być relacjonowana zapowiadana ukraińska kontrofensywa. O ile jest prawdziwa, wskazuje na to, że Kreml przygotowuje się informacyjnie zarówno na ewentualność "efektywnej rosyjskiej obrony, jak i do złagodzenia szoków w przestrzeni informacyjnej w przypadku ewentualnych sukcesów Ukrainy ” - komentuje ISW.

W instrukcji położono nacisk m.in. na to, że Ukraina otrzymuje duże wsparcie od Zachodu (co ma usprawiedliwić jej ewentualne sukcesy) i zalecenie, by nie "zaniżać oczekiwań" przez twierdzenia, że Ukraina nie jest gotowa do kontrofensywy.