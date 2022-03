Sztab generalny w Kijowie: rosyjskie siły częściowo się wycofują i ponoszą ciężkie straty

Ukraińscy wojskowi przekazali we wpisie na Facebooku, że "siły rosyjskie wciąż ponoszą ciężkie straty". "Według dostępnych informacji 28 marca odbyła się uroczystość pożegnania poległych rosyjskich żołnierzy 83. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej w miejscu stałego stacjonowania (w Ussuryjsku). Ich liczba to około 200 osób" - podano we wpisie.