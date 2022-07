Ukraińskie wojsko: odparliśmy rosyjskie szturmy na kilku kierunkach

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek wieczorem, że ukraińskie siły odparły rosyjskie ataki na kilku kierunkach. Wcześniej doradca ministra spraw wewnętrznych Rostysław Smyrnow informował, że cała linia frontu od półtora tygodnia jest statyczna - to pierwsza oznaka tego, że wojna między Rosją a Ukrainą ma teraz charakter pozycyjny.

Na kierunku słowiańskim siły rosyjskie bezskutecznie próbowały przemieścić się w okolicy miejscowości Bohorodyczne i wycofały się - pisze sztab. Na kierunku kramatorskim armia rosyjska chciała polepszyć swoje pozycje w okolicy miejscowości Iwano-Darjiwka. Ukraińskie wojska skutecznie odparły przeciwnika i zmusiły go do odwrotu - czytamy.

Linia frontu jest statyczna, to oznaka wojny pozycyjnej

- Widzimy, że od półtora tygodnia linia frontu jest statyczna, od południa kraju aż po obwód charkowski. Co prawda, wróg podejmuje jakieś próby szturmu, ale są one nieudane - powiedział we wtorek doradca ministra spraw wewnętrznych Rostysław Smyrnow. - To znaczy, że linia frontu się nie zmienia. To pierwszy wskaźnik wojny pozycyjnej – dodał.