Sztab Generalny Ukrainy: irańscy instruktorzy szkolą Rosjan w zakresie wykorzystywania dronów bojowych

Władze w Moskwie i Teheranie porozumiały się w sprawie przyjazdu do Rosji irańskich instruktorów i doradców - przekazał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Mają oni szkolić Rosjan w zakresie wykorzystania produkowanych w Iranie dronów bojowych. Ukraińskie dowództwo poinformowało również, że w obwodzie ługańskim pojawili się zmobilizowani niedawno rosyjscy rezerwiści.

Według wstępnych informacji Irańczycy szkolą Rosjan nie tylko w operowaniu już używanymi przez nich dronami Shahed-136, ale i w kierowaniu maszynami Arash-2 - przekazało ukraińskie dowództwo w czwartkowym porannym komunikacie. Amerykański think tank ISW informował w sobotę, opierając się na źródłach irańskich, że Rosja zakupiła nieznaną liczbę dronów Arash-2, które są bardziej zaawansowaną konstrukcją niż używane już przez siły rosyjskie na Ukrainie Shahed-136. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, by Rosjanie byli w stanie używać dronów Arash-2 z większymi sukcesami niż Shahed-136 - ocenił ISW.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wojska rosyjskie będą ostrzeliwać cele cywilne w obwodzie chersońskim - ostrzegła ukraińska armia. Dodano, że można spodziewać się komunikatów analogicznych do tego, wydanego w środę rano przez okupantów do mieszkańców Nowej Kachowki. Rosjanie wezwali w nim ludność do ewakuacji w związku z rzekomym możliwym ostrzałem tego terenu przez wojska ukraińskie.