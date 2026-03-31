Radosław Sikorski w Kijowie. "Upamiętniamy ponurą rocznicę masakry"

Szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej w Kijowie Źródło: Reuters

"Dziś w gronie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej spotykamy się na nieformalnej radzie ds. zagranicznych w Kijowie" - poinformował Radosław Sikorski na platformie X. Zwrócił się też do szefa ukraińskiego MSZ Andrija Sybihy. "Dobrze Cię znów widzieć" - napisał.

Sybiha: sprawiedliwość za rosyjskie zbrodnie jest nieunikniona

Szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas i innych ministrów spraw zagranicznych powitał w Kijowie szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. "Dziś upamiętniamy ponurą rocznicę masakry w Buczy. Tego dnia obrazy zamordowanych cywilów wstrząsnęły do głębi całym światem. Tak silna obecność Europy w tym dniu pokazuje, że sprawiedliwość za tę i inne rosyjskie zbrodnie jest nieunikniona" - napisał Sybiha na platformie X.

Ukraiński minister spraw zagranicznych wyraził przekonanie, że pełne rozliczenie rosyjskich zbrodni w jego kraju jest kluczowe dla przywrócenia sprawiedliwości w Europie. "Dziś będziemy kontynuować działania na rzecz pociągnięcia (sprawców - red.) do odpowiedzialności za te zbrodnie" - zaznaczył.

Sybiha przypomniał, że mijają też cztery lata, odkąd wojsko ukraińskie zaczęło wyzwalać obwód kijowski i inne obszary okupowane przez Rosję w 2022 roku. "To przypomnienie o bohaterstwie naszych obrońców. Ukraina wie, jak zwyciężać" - dodał.

Szef MSZ zaznaczył, że wizyta unijnej delegacji jest oznaką prawdziwej odwagi i solidarności z Ukrainą oraz wyraził wdzięczność wobec Kallas i pozostałych uczestników za przybycie.

Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!



Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.



Such a strong European presence on… pic.twitter.com/khlTcMXcTB — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2026 Rozwiń

Zbrodnie w Buczy

Siły rosyjskie wkroczyły do Buczy, miejscowości położonej na północno-zachodnich przedmieściach Kijowa, na początku marca 2022 roku. Po wyzwoleniu przez wojska ukraińskie na jaw wyszły zbrodnie, których dopuścili się rosyjscy żołnierze na mieszkańcach. Udokumentowano setki zamordowanych przez rosyjskie oddziały, które na początku kwietnia wycofywały się po nieudanej próbie zdobycia ukraińskiej stolicy.

Rosyjska okupacja Buczy trwała 33 dni. Według Prokuratury Generalnej Ukrainy w mieście i okolicach siły rosyjskie zabiły w tym czasie ponad 400 cywilów, w tym 37 dzieci. Wiele osób było trzymanych w zamknięciu i torturowanych, wiele zabito na środku ulicy.

OGLĄDAJ: Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta" Zobacz cały materiał