Szefowa kanadyjskiej dyplomacji odwiedzi Ukrainę. "Agresywne działania" Rosji "muszą zostać powstrzymane"

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly odwiedzi Kijów w przyszłym tygodniu, by potwierdzić poparcie swego kraju dla suwerenności Ukrainy - poinformowało w sobotę kanadyjskie MSZ. Jak dodano w komunikacie resortu, wizyta ma także wzmocnić wysiłki zmierzające do powstrzymania "agresywnych działań" Rosji.

W niedzielę Melanie Joly rozpocznie tygodniową podróż do Europy, podczas której - oprócz Ukrainy - odwiedzi także Belgię. W Brukseli spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem. Uda się także do Paryża, gdzie przeprowadzi rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Francji Jeanem Yvesem Le Drianem.

Wizyta Joly na Ukrainie

"Gromadzenie rosyjskich żołnierzy i sprzętu wojskowego wokół oraz na terenie Ukrainy zagraża bezpieczeństwu całego regionu. Te agresywne działania muszą zostać powstrzymane" - podkreśliła Joly w sobotnim oświadczeniu. "Kanada będzie współpracować ze swoimi międzynarodowymi partnerami, by utrzymać ład międzynarodowy, oparty na ustalonych zasadach" - dodała szefowa kanadyjskiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych Kanady nie wykluczyła sprzedaży przez Kanadę broni Ukrainie. Joly była wielokrotnie pytana w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CTV, czy w razie wtargnięcia wojsk rosyjskich na Ukrainę Kanada zgodzi się na sprzedaż broni dla ukraińskiej armii. - Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Europy, a to znaczy, że jest to sprawa bezpieczeństwa dla całego świata i dla Kanady - podkreśliła Joly.