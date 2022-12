Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego: Rosja planuje rozpocząć kolejną fazę mobilizacji już w styczniu

czytaj dalej

Sobota jest 311. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wystąpieniu wideo zwrócił się do Rosjan podlegających poborowi. Ostrzegł, że na początku stycznia władze ich kraju zamkną granicę dla mężczyzn, ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji. - Macie około tygodnia, by dokonać wyboru - oznajmił Reznikow. Wezwał, by Rosjanie zastanowili się, "o co konkretnie będą walczyć", jeśli wysłani zostaną na front. Przypomniał, że armia rosyjska ponosi w wojnie wielkie straty i wycofała się już z Chersonia, Charkowa i spod Kijowa. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.