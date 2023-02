Szef wywiadu wojskowego Ukrainy: Rosja nie jest gotowa do długiej wojny

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow zwrócił uwagę, że przerwy pomiędzy poszczególnymi rosyjskimi atakami są dłuższe, a liczba rakiet użytych do ataków mniejsza. Zaznaczył w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Voice of America, że Moskwa "nie może sobie pozwolić na przyznanie, że przegrywa wojnę".

- Rosja nie jest gotowa do długotrwałej wojny - oświadczył w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Voice of America szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. - Oni wszelkimi sposobami pokazują, że są gotowi, że to "wojna na dziesięciolecia", ale w rzeczywistości ich zasoby są dość ograniczone, zarówno pod względem czasu, jak i ilości - podkreślił.