"Mamy swoich współpracowników w otoczeniu Putina"

25 lutego przyjechałem do Mikołajowa i byłem, delikatnie mówiąc, zaszokowany. Ani jednego punktu kontrolnego, ani jednego patrolu, ani jednego wojskowego, ani jednego policjanta - wspomina w rozmowie z BBC generał Dmytro Marczenko. Szybko zabrał się do pracy, a kierowana przez niego skuteczna obrona Mikołajowa na południu Ukrainy stała się decydującym momentem w wojnie z Rosją, powstrzymując natarcie na Odessę. Dzięki doskonałej organizacji nie doszło tam do takiej tragedii jak w pobliskim Chersoniu, szybko opanowanym przez siły agresora.