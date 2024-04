Rosyjska ofensywa "już wkrótce". Gdzie uderzą siły Putina?  

Ukraina spodziewa się nowej rosyjskiej ofensywy pod koniec maja bieżącego roku - oznajmił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow w rozmowie z niemiecką telewizją ARD. Do tego czasu - jak stwierdził - na froncie nie dojdzie do znaczących zmian.

"Sytuacja pod kontrolą"

Budanow stwierdził, że nie spodziewa się większych zmian na froncie do czasu rozpoczęcia rosyjskiej ofensywy.

W lutym prezydent Czech Petr Pavel oświadczył w Monachium, że Ukrainę trzeba wspierać bronią i amunicją ze wszystkich dostępnych źródeł . Budanow mówił, że Kijów liczy na to, że "europejski przemysł obronny odnotuje w tym roku znaczący wzrost, i że ​​Unia Europejska zrekompensuje brak pomocy USA".

Szef wywiadu wojskowego wyraził również nadzieję, że Niemcy dostarczą Ukrainie pociski manewrujące Taurus. - To z pewnością ułatwiłby nam życie – wyznał. - To doskonała broń do uderzania w centra dowodzenia, w bardzo ważne cele - dodał Budanow.